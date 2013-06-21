Ремонт дороги в Сестрорецке изменит маршруты автобусов

Во вторник, 31 августа, автобусы изменят свои маршруты в Сестрорецке в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".
Работы будут идти на улице Володарского. Автобусы будут направлены в объезд по Приморскому шоссе. Ремонт скажется на движении автобусов №№211, 215, 306, 306А, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315.
Изменения можно увидеть на иллюстрации:
Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд по развязке КАД с Мурино ограничат почти на месяц.
Фото: Piter.TV
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