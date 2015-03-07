Проезд по развязке КАД с Мурино ограничат почти на месяц

Здесь будут устранять колейность покрытия проезжей части.

С 15 сентября по 10 октября в связи с дорожными работами будет ограничено движение на транспортной развязке КАД с Мурино. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В этот период времени дорожники будут устранять колейность покрытия проезжей части. Из-за этого поочередно перекроют движение на всех съездах транспортной развязки. При этом перекрытие одного из съездов не должно продлиться дольше двух суток.

На время ремонта на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки ремонта могут измениться из-за погоды.

Ранее ГАТИ опубликовал список ограничений движения в Петербурге с 26 августа.

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