ГАТИ опубликовал список ограничений движения в Петербурге с 26 августа

Ограничения продлятся до сентября.

Во вторник, 24 августа, Государственная административно-техническая инспекция опубликовала список ближайших ограничений движения в Петербурге.

Так, с 26 августа по 15 сентября движение транспорта по улице Чехова от улицы Некрасова до улицы Жуковского будет закрыто из-за прокладки теплосети.

С 26 августа по 28 сентября ограничивается движение по Академическому проспекту в г. Пушкин от Дворцовой улицы до Кузьминского шоссе. На участке ремонтируется дорожное покрытие.

С 28 августа по 06 сентября закрывается движение по Малодетскосельскому проспекту от Московского проспекта до д.38, лит. А по Малодетскосельскому проспекту из-за прокладки инженерных сетей.

В инспекции напомнили, что подрядчики должны обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее мы писали, что ГАТИ выявила в Кировском районе нарушения парковки машин во дворах.

Фото: Piter.tv