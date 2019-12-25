ГАТИ выявила в Кировском районе нарушения парковки машин во дворах

В пятницу, 20 августа, сотрудники государственной административно-технической инспекции провели рейд по выявлению нарушений парковки транспорта во дворах Кировского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На сайте ГАТИ горожане отправляли список адресов, где замечена парковка с нарушением правил. С учетом этого и был составлен маршрут рейда. Большое количество нарушений было зафиксировано во дворах на проспекте Ветеранов, Ленинском и Дачном проспектах. Там машины ставят на газонах и перегораживают проходы в здание и к контейнерным площадкам.
Нарушения фиксируют с помощью специальных программно-аппаратных комплексов. Далее данные отправляют в ГИБДД, после чего ГАТИ выносит нарушителям постановления о назначении штрафа. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.
Также на штрафстоянке может оказаться машина без номерного знака.
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Фото: Pexels
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