ГАТИ выявила в Кировском районе нарушения парковки машин во дворах

Машины, которые как-то мешают проезду или блокируют вход в здание, эвакуируют на штрафстоянку.

В пятницу, 20 августа, сотрудники государственной административно-технической инспекции провели рейд по выявлению нарушений парковки транспорта во дворах Кировского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На сайте ГАТИ горожане отправляли список адресов, где замечена парковка с нарушением правил. С учетом этого и был составлен маршрут рейда. Большое количество нарушений было зафиксировано во дворах на проспекте Ветеранов, Ленинском и Дачном проспектах. Там машины ставят на газонах и перегораживают проходы в здание и к контейнерным площадкам.

Нарушения фиксируют с помощью специальных программно-аппаратных комплексов. Далее данные отправляют в ГИБДД, после чего ГАТИ выносит нарушителям постановления о назначении штрафа. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

Также на штрафстоянке может оказаться машина без номерного знака.

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