  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2026 году в Ленобласти отремонтируют 350 километров дорог
Сегодня, 12:27
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В 2026 году в Ленобласти отремонтируют 350 километров дорог

0 0

Сейчас адресную программу корректируют.

В этом году Ленобласть продолжит ремонт региональных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Планируется обновить порядка 350 километров покрытия и восемь мостов.

По информации дорожного комитета области, среди утвержденных объектов – Сиверское шоссе, участок трассы "Зеленогорск — Приморск — Выборг" и автодорога "Проба — Лепсари — Борисова Грива". Кроме того, продолжаются стройки и реконструкции в Мурино, Кудрово и на Колтушском шоссе. Сейчас адресную программу корректируют. 

Ранее на Piter.TV: в 2025 году в Петербурге прошли работы по повышению безопасности на дорогах. 

Фото: дорожный комитет Ленобласти 

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии