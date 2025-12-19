В 2026 году в Ленобласти отремонтируют 350 километров дорог

Сейчас адресную программу корректируют.

В этом году Ленобласть продолжит ремонт региональных дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Планируется обновить порядка 350 километров покрытия и восемь мостов.

По информации дорожного комитета области, среди утвержденных объектов – Сиверское шоссе, участок трассы "Зеленогорск — Приморск — Выборг" и автодорога "Проба — Лепсари — Борисова Грива". Кроме того, продолжаются стройки и реконструкции в Мурино, Кудрово и на Колтушском шоссе. Сейчас адресную программу корректируют.

