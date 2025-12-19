В 2025 году в Петербурге прошли работы по повышению безопасности на дорогах

Выполнены ремонт и замена барьерных и пешеходных ограждений, обновлены тротуары, заменены искусственные неровности.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге в прошлом году реализовали комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения. Выполнены ремонт и замена барьерных и пешеходных ограждений, обновлены тротуары, заменены искусственные неровности. Об этом рассказал городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Наибольший объем "барьерки" смонтировали на Приморском шоссе. Кроме того, отремонтировали свыше 9 километров пешеходных ограждений, в том числе – на проспекте Стачек, Московском и Светлановском проспектах. Также обустроили более 200 тыс. "квадратов" тротуарного покрытия, обновлено 190 километров дорожной разметки.

Для повышения долговечности и качества покрытия в рамках ремонта использован щебеночно-мастичный асфальтобетон SMA-16 с добавлением полимерно-битумных вяжущих компонентов. Применение современных технологий и материалов позволило увеличить срок службы дорожного покрытия. КРТИ

Фото: пресс-служба КРТИ