В Петербурге завершен ремонт 10 км дорог в четырёх районах

Следующим этапом станет ремонт ключевых городских магистралей, включая Богатырский проспект, Большой проспект В.О. и проспект Металлистов.

С начала 2026 года в четырёх районах Петербурга – Адмиралтейском, Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском – успешно завершены первоочередные дорожные работы. В ходе обновления было отремонтировано около 10 километров улично-дорожной сети с укладкой более 150 тысяч квадратных метров нового асфальта, сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, на Петербургском шоссе восстановлен участок длиной около 4 км, а на Автозаводской улице уложено новое покрытие площадью около 40 тысяч квадратных метров. Также была отремонтирована Сашинская дорога (1,2 км) в Петродворцовом районе, ведущая к Луговому парку, переулок Пирогова (около 0,5 км) в Адмиралтейском районе, а также улицы Ремизова и Труда в Колпинском районе.

Следующим этапом станет ремонт ключевых городских магистралей, включая Богатырский проспект, Большой проспект В.О. и проспект Металлистов. Особое внимание будет уделено Невскому проспекту: после завершения работ на участке от Адмиралтейства до площади Восстания, в этом году начнется обновление следующего участка – от площади Восстания до площади Александра Невского, протяженностью более 1,5 км. Ремонт стартует 28 июня, и в настоящее время корректируются схемы движения общественного транспорта.

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Фото: Правительство Петербурга