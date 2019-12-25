В 2024 году в Петербурге привели в порядок 1,4 тыс. улиц и проспектов

Подкрашиваются и восстанавливаются ограждения и разметка, моют шумозащитные экраны и чистят системы водоотведения.

Более 200 уведомлений о текущем содержании дорог с ограничением движения получила Государственная административно-техническая инспекция Петербурга в прошлом году. Это позволило дорожным службам привести в порядок 1,4 тыс. улиц и проспектов.

На сайте инспекции есть сервис, в который дорожные службы загружают работы на день. Больше всего из них – так называемые работы картами.

Это способ ямочного ремонта, при котором срезается часть поврежденного и хорошего асфальта, а на его место укладывается новый. После проведения на месте повреждения оказывается "заплатка", напоминающая игральную карту. Пресс-служба ГАТИ

А еще подкрашиваются и восстанавливаются ограждения и разметка, моют шумозащитные экраны и чистят системы водоотведения.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти в 2025 году обновят более 200 километров дорог по нацпроекту.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга