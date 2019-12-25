Петербургская прокуратура требует отремонтировать дороги в Адмиралтейском районе

На участках дорог по Лифляндской улице, набережной канала Грибоедова и Рижскому проспекту имеются ямы и выбоины.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В мероприятии также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в надзорном ведомстве.

На участках дорог по Лифляндской улице, набережной канала Грибоедова и Рижскому проспекту имеются ямы и выбоины. Внесено представление в адрес руководства ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", оно находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: восстановительные работы в аварийном доме на Большой Зелениной улице продолжаются.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга