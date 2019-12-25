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Петербургская прокуратура требует отремонтировать дороги в Адмиралтейском районе
Сегодня, 9:59
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Петербургская прокуратура требует отремонтировать дороги в Адмиралтейском районе

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На участках дорог по Лифляндской улице, набережной канала Грибоедова и Рижскому проспекту имеются ямы и выбоины.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В мероприятии также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в надзорном ведомстве. 

На участках дорог по Лифляндской улице, набережной канала Грибоедова и Рижскому проспекту имеются ямы и выбоины. Внесено представление в адрес руководства ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", оно находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: восстановительные работы в аварийном доме на Большой Зелениной улице продолжаются

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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