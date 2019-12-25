Прокуратура потребовала отремонтировать жилой дом на Обводном канале

Плохое состояние здания вызывает обеспокоенность у жильцов.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства по обращению. Было установлено, что фасад жилого дома 123 по набережной Обводного канала имеет трещины. Плохое состояние здания вызывает обеспокоенность у жильцов, рассказали 27 февраля в надзорном ведомстве.

Из-за ненадлежащих содержания и обслуживания дома прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" провести работы по обследованию и ремонту фасада. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в Доме Радио стартовал ремонт крыши.

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