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Прокуратура потребовала отремонтировать жилой дом на Обводном канале
Сегодня, 14:25
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Прокуратура потребовала отремонтировать жилой дом на Обводном канале

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Плохое состояние здания вызывает обеспокоенность у жильцов.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения жилищного законодательства по обращению. Было установлено, что фасад жилого дома 123 по набережной Обводного канала имеет трещины. Плохое состояние здания вызывает обеспокоенность у жильцов, рассказали 27 февраля в надзорном ведомстве. 

Из-за ненадлежащих содержания и обслуживания дома прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района" провести работы по обследованию и ремонту фасада. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в Доме Радио стартовал ремонт крыши. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: набережная обводного канала, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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