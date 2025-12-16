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На фасаде дома Иванова восстановят элементы декора и деревянные ворота
Сегодня, 10:56
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На фасаде дома Иванова восстановят элементы декора и деревянные ворота

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В целом площадь реставрируемого фасада составляет свыше 3 тыс. квадратных метров.

В Петербурге стартовал очередной этап восстановления фасада доходного дома Иванова на Невском проспекте. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, рассказали 19 июня в Смольном. 

Дому планируется вернуть исторические элементы: это растительный орнамент на фризе, сандрики и картуш со скульптурой ребенка. Еще одна уникальная деталь – деревянные ворота. Их восстанавливают в условиях реставрационной мастерской. В целом площадь реставрируемого фасада составляет свыше 3 тыс. квадратных метров. 

Доходный дом Иванова признан ярким примером эклектики. В середине XIX века архитектор Август Ланге перестроил старое трехэтажное здание, превратив его в целый жилой комплекс. 

Ранее на Piter.TV: первый этап реставрации Конюшенного ведомства стартовал в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: дом иванова, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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