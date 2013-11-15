На ремонт декора и фасадов станции "Площадь Восстания" выделят 192 млн рублей

Будущему подрядчику предстоит выполнить работы по реставрации декоративно-прикладного искусства и ремонту фасадов станции.

На станции петербургского метро "Площадь Восстания" пройдет капитальный ремонт декора и фасадов. Соответствующий конкурс объявил Петербургский метрополитен. Информация о проведении тендера была опубликована 23 марта на портале госзакупок.

Согласно описанию лота, начальная цена контракта составляет 192,6 млн рублей. Будущему подрядчику предстоит выполнить работы по реставрации декоративно-прикладного искусства и ремонту фасадов станции.

Станция "Площадь Восстания" была открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди Ленинградского метрополитена и является одной из старейших в городе.

