У совхоза "Детскосельский" в Шушарах проходит капремонт аварийного моста

После завершения капитального ремонта мост изменится внешне и конструктивно: он примет форму П-образной рамы с фундаментом из монолитного железобетона на свайном основании.

На аварийном мосту через безымянный ручей рядом с совхозом "Детскосельский" в поселке Шушары начались работы по капитальному ремонту. Старую конструкцию уже разобрали, и сейчас ведутся подготовительные работы для создания нового фундамента, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

После завершения капитального ремонта мост изменится внешне и конструктивно: он примет форму П-образной рамы с фундаментом из монолитного железобетона на свайном основании.

Мост обеспечит проезд не только легковым автомобилям, но и грузовому транспорту. Также переправа станет немного шире — 12 метров, включая тротуар и две полосы движения по три метра каждая. Длина пролетного строения составит 7,5 метра.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Гжатской улицы в Петербурге близится к завершению.

Фото: КРТИ