Ремонт Гжатской улицы в Петербурге близится к завершению

Работы на следующем отрезке — от улицы Гидротехников до улицы Рериха — начнутся после наступления благоприятного агротехнического периода.

Капитальный ремонт Гжатской улицы в Санкт-Петербурге выходит на завершающий этап. На участке от проспекта Непокорённых до улицы Гидротехников уже уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия, и движение транспорта осуществляется без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ

Работы на следующем отрезке — от улицы Гидротехников до улицы Рериха — начнутся после наступления благоприятного агротехнического периода. На этом участке будет организовано две полосы для движения.

Общая длина ремонтируемого участка составляет 1,577 метра. В рамках проекта предусмотрено обустройство тротуаров шириной от 2 до 4,4 метров для пешеходов и велодорожки шириной 3 метра для велосипедистов. Также запланированы работы по укладке верхнего слоя асфальта, озеленению и благоустройству территории.

Завершить капитальный ремонт Гжатской улицы планируется до конца текущего года.

Ранее Смольный показал строительство Большого Смоленского моста с высоты птичьего полёта.

Фото: Piter.tv (архив)