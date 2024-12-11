Смольный показал строительство Большого Смоленского моста с высоты птичьего полёта

Кадры отражают весь масштаб строительства новой переправы через Неву.

Администрация Санкт-Петербурга отчиталась о ходе строительства Большого Смоленского моста — новой разводной переправы через Неву. В воскресенье, 9 февраля, комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал кадры с места строительства, демонстрирующие прогресс в реализации проекта.

Строительство моста, начатое в 2024 году, ведется одновременно на двух берегах Невы. Конструкция будет опираться на 10 опор, часть из которых уже установлена.

Большой Смоленский мост станет важным элементом транспортной инфраструктуры города, соединив берега Невы на участке между Володарским мостом и мостом Александра Невского, что позволит разгрузить исторический центр. Проект также включает строительство трех крупных развязок, которые интегрируют новую переправу в существующую дорожную сеть: на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Мост будет оснащен шестью полосами для автомобильного движения, двумя — для трамваев, а также тротуарами и велодорожкой. Ширина разводного пролета составит 60 метров, что обеспечит беспрепятственный пропуск судов. Общая протяженность объекта — 1,6 километра, а высота центральной части над водой в сведенном положении достигнет 15 метров.

Реализация проекта направлена на улучшение транспортной доступности и снижение нагрузки на ключевые магистрали города.

Фото: КРТИ СПб