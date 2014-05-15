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Ремонт дороги от Малых Колпан до Войсковиц под Гатчиной продолжается
Сегодня, 10:53
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Ремонт дороги от Малых Колпан до Войсковиц под Гатчиной продолжается

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Специалисты закончили с фрезой, уложили первый слой асфальта и начали укладку второго.

В Гатчинском районе продолжается ремонт участка дороги от Малых Колпан до Войсковиц длиной в 8 километров. Об этом рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

Специалисты закончили с фрезой, уложили первый слой асфальта и начали укладку второго. А еще обустроены пешеходные дорожки и тротуары, отремонтированы водопропускные трубы, установлены дорожные знаки. Подрядчик уложит оставшуюся часть асфальта, укрепит обочины, нанесет дорожную разметку и обновит автобусные остановки. 

Работы идут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершили ремонт трех крупных магистралей. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: гатчина, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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