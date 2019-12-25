В Петербурге завершили ремонт трех крупных магистралей

Формирование комфортных условий проживания в городе – важнейшая цель нашего развития и одно из направлений нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Завершились работы по капитальному ремонту сразу трех значимых городских магистралей Санкт-Петербурга: Владимирского проспекта, улицы Яблочкова и Манежной улицы в городе Ломоносове. Сообщение об этом сделал губернатор Александр Беглов.

Глава города акцентирует внимание на активном развитии программы обновления дорожных покрытий, реализуемой как в центральной исторической части Петербурга, так и в новых микрорайонах.

Формирование комфортных условий проживания в городе – важнейшая цель нашего развития и одно из направлений нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Все ремонты ведутся качественно и своевременно, с применением современных технологий и учитывая транспортные потоки. В этом году планируется обновить порядка 90 объектов, и работа идет полным ходом, заявил губернатор.

На Владимирском проспекте, являющемся одним из самых напряженных транспортных узлов исторического центра, были полностью демонтированы старые дорожные покрытия и установлены новые слои асфальтобетона общей площадью более десяти тысяч квадратных метров. Кроме того, обновлены крышки канализационных люков и нанесена современная дорожная разметка. Для улучшения состояния зоны трамвайных путей использовался особый литой асфальт, устойчивый к климатическим условиям Петербурга.

Ремонтные работы также проведены на улице Яблочкова в Петроградском районе, недалеко от Князь-Владимирского собора. Там отремонтировано более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров.

Еще одна законченная зона ремонта расположена в Петродворцовом районе – на Манежной улице и Манежном спуске в Ломоносове. Там восстановлено около шести с половиной тысяч квадратных метров дороги и тротуаров, что улучшит условия передвижения к важным социальным объектам, таким как детская школа "Манеж" и центр молодежи "Петергоф".

Таким образом, городская власть подчеркивает значимость поддержания темпов ремонтных работ и качественного исполнения всех поставленных задач в дорожной политике Петербурга.

Фото: Piter.TV