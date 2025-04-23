На Дворцовой площади до 27 апреля заменят 8 тыс. "квадратов" асфальта

Для того, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей и туристов, специалисты стараются действовать быстро и аккуратно.

В Петербурге на Дворцовой площади приводят в порядок асфальт. На объекте до конца недели заменят 8 тыс. "квадратов" покрытия, рассказали в Смольном 23 апреля.

Для того, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей и туристов, специалисты стараются действовать быстро и аккуратно. Дефекты устраняют на автодорогах всей Северной столицы. С начала 2025 года отремонтировали 142 тыс. "квадратов" улиц и проспектов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обновят 1 километр асфальта на Морском проспекте. В рамках ремонта еще обновят 8 тыс. "квадратов" тротуара, произведут замену люков колодцев и заменят дорожный камень. Ремонт здесь был последний раз более 10 лет назад.

Видео: пресс-служба Смольного