В этом году будет обновлен асфальт на Морском проспекте

Ремонтные работы пройдут поэтапно, с 10 апреля по 25 июня будут действовать ограничения для транспорта по Морскому проспекту от Рюхиной улицы до проспекта Динамо.

В этом сезоне дорожники приведут в нормативное состояние более 1 км дорожного полотна на Морском проспекте, в том числе проезжую часть площадью порядка 19 тыс. кв. м. В рамках ремонта будет также обновлено 8 тыс. кв. м. тротуара, произведена замена люков колодцев, частично будет заменён дорожный камень. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

Морской проспект является одной из главных улиц Крестовского острова и имеет большое значение для жителей Петроградского района. Ремонт здесь был последний раз более 10 лет назад.

Ремонтные работы пройдут поэтапно, с 10 апреля по 25 июня будут действовать ограничения для транспорта по Морскому проспекту от Рюхиной улицы до проспекта Динамо. С 10 по 17 апреля закроется движения на небольшом участке в направлении от Петроградской улицы к проспекту Динамо.

Данная дорога также имеет большое социальное значение: на ней располагаются несколько детских садов и школ, Городская клиническая больница № 31, а также вестибюль станции метро "Крестовский остров". Кроме того, по проспекту проходит несколько маршрутов общественного транспорта, которые связывают жилую застройку с парковой частью острова.

Ранее в Петербурге приступили к масштабному ремонту Троицкого моста.

Фото: КРТИ