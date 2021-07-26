Ремонт Приморского шоссе продолжается в Петербурге

Учитывая высокую загруженность трассы, строительные работы организованы преимущественно ночью, чтобы избежать затруднений для автомобилистов в дневное время и сохранить нормальную пропускную способность магистрали.

Крупнейшие дорожные работы 2025 года в Петербурге ведутся на Приморском шоссе, где специалисты занимаются реконструкцией участка длиной более 30 километров, простирающегося от Вокзальной улицы до реки Приветной. Эту информацию опубликовали в пресс-центре комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Северной столицы, пишет "Вечерний Петербург".

Ремонтные работы осуществляются поэтапно: на сегодняшний день завершены операции по фрезерованию старой дороги и укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от Зеленогорска до Репино. В ближайшие дни рабочие перейдут к укреплению обочины.

Учитывая высокую загруженность трассы, строительные работы организованы преимущественно ночью, чтобы избежать затруднений для автомобилистов в дневное время и сохранить нормальную пропускную способность магистрали.

На отрезке от Вокзальной улицы до улицы Репина специалистам удалось обновить асфальтированное покрытие на площади около 36 тысяч квадратных метров. Завершающим этапом станет реконструкция последнего участка дороги — от Зеленогорска до реки Приветной.

Ранее мы сообщили о том, что по отремонтированному Троицкому мосту в Петербурге запустили движение.

Фото: Правительство Петербурга