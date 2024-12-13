До конца года в Ленобласти планируется отремонтировать 60 км дорог

Ремонт охватит Гатчинский, Ломоносовский, Бокситогорский и Сланцевский районы.

В рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Ленинградской области запланировано обновление около 60 километров автодорог, относящихся к важнейшим транспортным магистралям региона. Ремонт охватит Гатчинский, Ломоносовский, Бокситогорский и Сланцевский районы.

Некоторые участки уже приведены в нормативное состояние. Например, завершено восстановление восьмикилометрового участка автодороги от Гатчины до деревни Ополье, проходящего через поселки Малые Колпаны, Парицы и Войсковицы. Ряд ремонтных мероприятий ведётся в Бокситогорском районе: рабочие приступили к укладке верхнего слоя дорожного полотна на подъезде к городу Бокситогорск и проводят реконструкцию десятикилометрового участка дороги Дыми-Бор-Колбеки-Бочево, начинающегося от трассы федерального значения А-114.

Подготовка к реконструкции началась и на другом важном маршруте – трассе Толмачево-Нарва в Сланцевском районе.

Еще одним объектом ремонта стал тринадцатикилометровый участок дороги Санкт-Петербург-Ручьи в Ломоносовском районе, пролегающей через посёлок Лебяжье, где уже произведен монтаж первого слоя покрытия.

Помимо текущих ремонтов, власти предусмотрели заключение контрактов на последующие этапы модернизации дорожной инфраструктуры, планируемые на следующий год. Одним из таких объектов станет трасса Стрельна-Кипень-Гатчина, включающая ключевые населенные пункты Ропша, Большое Рейзино, Терволово и Скворицы.

Фото: пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти