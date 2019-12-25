  1. Главная
Государственные аптеки намерены разместить в малонаселенных пунктах Ленобласти
Сегодня, 13:54
Во многих деревнях и поселениях региона коммерческие аптеки отсутствуют, ведь их основной целью является получение прибыли.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил изучить возможность размещения филиалов сети аптек "Ленфарм" в небольших населенных пунктах региона. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе правительства Ленобласти.

Тем не менее далеко не везде возможна высокая рентабельность, особенно в тех местах, где значительная часть лекарств предоставляется по социальным программам, прокомментировал инициативу губернатор.

Государственное автономное учреждение "Ленфарм" занимается распространением как бесплатных лекарственных препаратов, предназначенных для льготных категорий граждан, так и коммерческих медикаментов. Свою работу в сфере розничной торговли организация ведет с 2004 года.

 Ранее мы сообщили о том, что подарочные наборы первоклассникам подготовили к 1 сентября в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

