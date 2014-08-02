Подарочные наборы первоклассникам подготовили к 1 сентября в Ленобласти

Получить подарки ребята смогут непосредственно в школах.

Первоклассников Ленинградской области ждет приятный сюрприз в День знаний — каждому ученику вручат специальный праздничный конверт. Об этом стало известно из сообщения региональной администрации.

Получить подарки ребята смогут непосредственно в школах. Внутри каждого конверта школьников ожидает карта "Школа47", яркие тематические наклейки и кардхолдер с видами достопримечательностей Ленобласти.

Дополнительно всех пригласят посетить Музей железных дорог, парк развлечений "Охта Парк" и совершить экскурсию на шоколадную фабрику SOJ. Таким образом власти стремятся сделать процесс адаптации детей к школьной жизни интересным и запоминающимся событием.

