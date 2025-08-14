Названы самые востребованные профессии в Ленобласти

В течение указанного периода работодатели региона разместили более 75 тысяч предложений о трудоустройстве.

В службе подбора персонала hh.ru представили аналитический обзор состояния рынка труда Ленинградской области за первые семь месяцев 2025 года, обозначив наиболее востребованные профессии, интересующие местные компании. Подробности представил "Вечернему Петербургу" официальный представитель портала.

В течение указанного периода работодатели региона разместили более 75 тысяч предложений о трудоустройстве. Лидирующие позиции заняли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры: их ждут на 10,3 тысячи позиций, составляющих 14% от общего объёма открытых вакансий.

Второе место заняло предложение операторам кол-центров — количество соответствующих вакансий достигает 4,4 тысячи единиц (6% от общих показателей), а третья строчка закреплена за водителями транспортных средств — их ожидают на 3,2 тысячи местах (4% от суммарного объема заявленных рабочих мест).

Топ-20 наиболее востребованных специальностей в летний период 2025-го пополнился торговыми, сервисными, транспортными, медицинскими, инженерно-техническими, рабочими, административными и управленческими профессиями. Всего на перечисленные профессии приходится 62% от общего числа опубликованных вакансий.

Важно отметить, что популярность той или иной профессии не всегда гарантирует высокий заработок. Среди самой оплачиваемой рабочей силы лидером в 2025 году стали курьеры с медианной заработной платой в размере 142,6 тысячи рублей. Водители занимают второе место с показателем 136,1 тысячи рублей, а третьими становятся сварщики с оплатой труда 118,1 тысячи рублей.

Напротив, одна из наиболее распространенных профессий — уборка помещений — оплачивается гораздо скромнее: среднемесячный доход уборщика в Ленобласти составляет 48,3 тысячи рублей, что почти на 28 тысяч рублей ниже среднего показателя оплаты труда по региону.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV