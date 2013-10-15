Ремонт набережных Макарова и реки Смоленки подошел к концу

Общая протяженность отремонтированных участков составила почти 2,5 км.

На Васильевском острове в Петербурге завершился ремонт набережных Макарова и реки Смоленки. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность отремонтированных участков составила почти 2,5 км.

Набережная Макарова ведет к станции метро "Спортивная-2", Детской городской больнице Святой Марии Магдалины и Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва. За годы эксплуатации на дороге появились колейность, выбоины, трещины. Дорожники заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части набережной Макарова от Биржевой площади до Смоленки, а также по четной стороне набережной реки Смоленки.

Губернатор подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра и участию в нацпроекте город приводит в порядок крупные магистрали, исторические улицы и набережные. Ремонт проводится комплексно, с использованием современных технологий, продлевающих срок службы дорожного покрытия и тротуаров. Обязательно предусматриваются элементы безбарьерной среды для маломобильных граждан.

На набережной Макарова расположены многие известные памятники архитектуры и исторические здания. В том числе адрес №10 – "Доходный дом Елисеевых", в котором жили великий композитор Петр Ильич Чайковский, многие знаменитые художники – Иван Крамской, Иван Шишкин и другие. Также в этом доме располагается Музей-квартира прославленного живописца Архипа Куинджи.

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Фото: Правительство Петербурга