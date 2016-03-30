Дно реки Смоленки очистят до конца 2021 года

Специалисты извлекают донные отложения, что улучшает экосистему объекта.

Дно реки Смоленки очистят до конца 2021-го года. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Работы в русле Смоленки проходят в рамках национального проекта "Экология". Водный объект очищали и в предыдущие годы.

Также продолжаются работы на Карповке. Они начались в 2020-м. В этом году специалисты очистят участок протяженностью более 2 км. На работы выделят 207 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы обнаружили нефтяное пятно в Средней Невке.

Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию