Видео: в Петербурге начали очищать реку Смоленку

От грязи очищают не только воду, но и Новосмоленскую набережную.

Реку Смоленку около Наличной улицы начали очищать от загрязнений, об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидца, очищают не только реку, но и саму Новосмоленскую набережную. Зону оградили сеткой.

Территория недалеко от станции метро "Приморская" покрылась дымкой. Вероятно, это связано со строительными работами. На набережной находится несколько очистительных сооружений, также одно судно поднимает мусор со дна водоема.

Жители Василеостровского района давно добивались очистки реки. Неоднократно петербуржцы сообщали о том, что Смоленка окрашивалась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на сточную трубу реки Новая установили заглушку.

Видео: Piter.TV