Смоленка окрасилась в "мазутные" пятна от Наличного моста до Кораблестроителей

На Васильевском жители бьют тревогу: река Смоленка покрылась мазутным пятном.

В Василеостровском районе Петербурга местные жители заметили расплывшиеся по реке Смоленке "мазутные" пятна. Проблему заметили на участке от Наличного моста до моста Кораблестроителей. Очевидцы отмечают, что от воды распространяется тошнотворный запах.

На данный момент источник загрязнения и виновные неизвестны. Однако, один из пользователей социальных сетей писал о том, что видел, как приезжие выливают что-то в Смоленку. Связаны ли эти два события - неизвестно.

Сейчас местные жители пытаются понять, в какое воедомство следует обращаться, чтобы специалисты разобрались с ситацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что около Мариинского-2 петербуржцы увидели в воде странную белую жидкость.

Фото: Вконтакте/Живем на Васильевском острове