На сточную трубу реки Новая установили заглушку

Сброс отходов полностью прекратили.

Главы администраций Кировского и Московского районов осмотрели участок по руслу канала Новый. На протяжении последних лет аэропорт "Пулково" сбрасывал в него загрязненные сточные воды. Об этом в понедельник, 5 июля сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

На сточную трубу установили опломбированную заглушку. На данный момент сброс в канал полностью прекратили, работает система временного сброса сточных вод. Идет реконструкция локальных очистных сооружений.

Напомним, что жители Кировского района много раз жаловались на то, что река загрязнена, и от нее исходит неприятный запах. Было установлено, что в этом частично виноват оператор "Пулково". С него могут взыскать ущерб за сброс сточных вод с повышенным содержанием вредных веществ. На сентябрь назначено заседание в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти по иску департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Сотрудники комитета собственноручно переключили выпуск сточных вод из аэропорта Пулково 16 июля. Постановление от 18 июля юридически аннулировало разрешительный документ.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что к социальным участковым обратились около 23 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга