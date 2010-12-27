К социальным участковым обратились около 23 тысяч петербуржцев

Всего за месяц оформили 14 тыс. срочных услуг.

За месяц работы в службу социальных участковых обратились около 23 тыс. жителей Петербурга. Сотрудники организации оформили 14 тыс. срочных услуг и приняли более 5 тыс. заявлений. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Всего открылись 13 бюро, в числе которых пять межрайонных. На них выделили 124 млн 100 тыс. рублей. Также планируют открыть службы в пяти оставшихся районах города.

Напомним, что с 1 июля в Петербурге приступили к работе "социальные участковые". Они принимают заявления от граждан и составляют индивидуальную программу предоставления социальных услуг, принимают информацию о нуждающихся в социальном сопровождении, составляют социальный маршрут и определяют перечень организаций, привлекаемых к социальному сопровождению и так далее.

В числе сотрудников районных бюро есть специалисты по социальной работе, по работе с семьей, по реабилитации, а также психологи.

Гражданин может обратиться лично в бюро по месту жительства, а также через законных представителей, знакомых, соседей. Кроме того, будут приниматься обращения посредством телефонной связи, электронной почты и на сайте "Центра организации социального обслуживания".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ночлежка собирает воду для бездомных людей.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга