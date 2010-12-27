В Петербурге начала работу служба социальных участковых

Они будут узнать и реагировать на заявления граждан по социальным услугам.

С 1 июля в городе на Неве приступили к работе "социальные участковые". Об этом сообщила пресс-служба комитета по социальной политике Петербурга.

На данный момент ими стали 80 человек. Но в ближайшее время после открытия дополнительных офисов их количество может увеличиться до 300.

Социальные участковые будут принимать заявления от граждан и составлять индивидуальную программу предоставления социальных услуг, принимать от граждан и организаций информацию о нуждающихся в социальном сопровождении, составлять социальный маршрут и определять перечень организаций, привлекаемых к социальному сопровождению и так далее.

В числе сотрудников районных бюро есть специалисты по социальной работе, по работе с семьёй, по реабилитации, а также психологи.

Гражданин может обратиться лично в бюро по месту жительства, а также через законных представителей, знакомых, соседей. Кроме того, будут приниматься обращения посредством телефонной связи, электронной почты и на сайте "Центра организации социального обслуживания".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для граждан предпенсионного возраста запустили новые учебные программы.

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