Новые программы для граждан предпенсионного возраста запустили в "Учебно-методическом центре Жилищного комитета"

Первые учебные группы пройдут курс подготовки и переподготовки кадров по специальности «Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов», а также «Слесарь-Сантехник».

Граждане предпенсионного возраста могут изучать новые программы в Учебно-методическом центре, который вновь функционирует как образовательное учреждение в области жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Центр проводит обучение граждан предпенсионного возраста с 19 июня 2019 года. Первые учебные группы пройдут курс подготовки и переподготовки кадров по специальности "Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов", а также "Слесарь-Сантехник".

Помимо этого, ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" совместно с Учебным центром обучают специалистов и руководителей управляющих организаций ООО "Жилкомсервис". Для данного курса организована образовательная программа повышения квалификации. На ней обучающиеся могут научиться работать с кредиторской и дебиторской задолженностями. В образовательном процессе специалистам помогают новые сервисы, которые способствуют более детальной обработке данных в цифровом виде и позволяют упорядочить алгоритм действий с ними, а также увеличить эффективность текущих процессов.

Программы строятся на принципах национальной цифровой экономики. Специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках обучения студентов рассказывают принципы работы новейших информационных систем, элементов системы "Умный город" и так далее. После получения квалификации безработные граждане получают помощь в дальнейшем трудоустройстве. На сегодняшний день образование получили 75 человек. До конца года учреждение закончат ещё 38 безработных.

Фото: golos.ua