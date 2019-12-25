В Страсбурге начнутся слушания о вотуме недоверия фон дер Ляйен

Ультраправая группа "Европейские консерваторы и реформисты" поддержит вотум недоверия главе ЕК, но социалисты и либералы будут против.

Вотум недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19 начнут сегодня обсуждать на сессии Европейского парламента в Страсбурге.На заседании будет лично присутствовать глава ЕК и все члены ЕП в полном составе. Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса выступил румынский политик Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть 720 членов (72 человека). В результате предложение нашло поддержку 74 человек, из которых 31 человек принадлежат к ультраправой группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Пиперя обвиняет Урсулу фон дер Ляйен и Еврокомиссию в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии коронавирусной инфекции.

Вероятность вынесения вотума недоверии главы ЕК к - низкая, так как ведущая фракция Европарламента - Европейская народная партия, членом которой является глава Еврокомиссии, ранее уже объявила, что будет поддерживать фон дер Ляйен. Иностранной чиновнице гарантирована поддержка местных либералов и социалистов. То есть в сумме свыше двух третей депутатов Европарламента будут голосовать против принятия такого решения. В иностранном издании The Politico объяснили, хотя голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен "носит символический характер", все же оноо подчеркивает растущий в странах коллективного Брюсселя гнев, нацеленный в адрес принимаемых в ЕК серии противоречивых решений и скандалов. Если вотум недоверия все же будет вынесен, то это приведет к отставке всей Еврокомиссии и "запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров.

Ранее прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. Известно, что 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия при люксембургском представителе Жаке Сантере.

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Фото: Еврокомиссия