С начала года около 500 петербургских очередников получили квартиры

До начала 2026-го года Смольный планирует обеспечить 450 семей участников боевых действий новой жилплощадью.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод провел личный прием граждан, которые состоят на жилищном учете. На приеме решались вопросы улучшения жилищных условий, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Так, на беседу с председателем вышли жительница коммунальной квартиры на Петроградской стороне и многодетный отец, ветеран боевых действий. Последний просил о предоставлении жилого помещения с учетом имеющихся у семьи льгот.

Всего с начала текущего года семьям ветеранов боевых действий было предоставлено 100 новых квартир. Всего же до конца года этой категории граждан запланировано предоставить 450 квартир.

За последние пять лет мы смогли сократить городскую очередь почти вдвое: свыше 40 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. В 2025 году при поддержке губернатора Александра Беглова на эти цели выделено 22 млрд рублей, что позволяет Санкт-Петербургу оставаться в числе лидеров по объемам финансирования жилищных программ. Денис Удод, Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)