В Петербурге продолжается реализация программы "Невский проспект"

В рамках инициативы предусмотрено провести капитальный ремонт крыш и фасадов в восьмидесяти пяти жилых зданиях.

Петербург продолжает реализацию масштабной программы "Невский проспект", нацеленной на поддержание исторического облика и модернизацию центральной магистрали города. Об этом проинформировал губернатор Александр Беглов, пишет spb.aif.ru.

В рамках инициативы предусмотрено провести капитальный ремонт крыш и фасадов в восьмидесяти пяти жилых зданиях. Так, в течение 2025 года запланированы работы на тринадцати фасадах и семнадцати крышах. Уже успешно завершился ремонт крыши здания номер сто восемь, литера В. Беглов подчеркнул важность сохранения культурного наследия и исторической среды, выделяя этот аспект одним из важнейших стратегических направлений развития Петербурга на ближайшую перспективу.

Работы по реставрации и ремонту фасадов и крыш Невского проспекта являются частью важной миссии города — сохранять архитектурное богатство для будущих поколений, поддерживая уникальный облик Северной столицы, акцентировал глава города, подчеркнув необходимость строгого соблюдения стандартов безопасности и качества работ.

При ремонте старинного строения, возведённого ещё в 1823 году, обновлена конструкция крыши, деревянные элементы защищены специальными противопожарными и биозащитными материалами. Установлены современные ограждение и устройство снегозащиты. Дополнительно внедрена инновационная методика теплоизоляции подкровельного пространства, предотвращающая образование льда зимой, что способствует энергосбережению и снижению затрат на содержание недвижимости. Подбор утеплителя осуществлялся специально для металлических крыш памятников архитектуры.

Эта программа запущена в предыдущем году, тогда восстановлено сорок фасадов и тридцать крыш. В минувшем 2024 году ремонту подверглось 168 зданий-памятников, а в нынешнем году предусмотрена реконструкция трёхсот шестидесяти четырёх таких строений.

Фото: Piter.TV