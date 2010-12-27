Принести воду для нуждающихся можно в приют Ночлежки, который находится на Боровой улице.

Ночлежка собирает воду для бездомных людей в Петербурге. Акция "Как пить дать" пройдет с 5 по 11 августа. Об этом Piter.TV сообщили организаторы.

Принести воду для нуждающихся можно в приют Ночлежки, который находится на Боровой улице, дом 112Б, вход с Расстанной улицы, около дома 1. Принести воду можно с 10:00 до 22:00. Потом ее раздадут бездомным на стоянках Ночного автобуса.

Петербуржцев просят по возможности приносить негазированную воду в бутылках 0,5-06 литра. Такая тара будет самой удобной для раздачи и потом ее можно будет просто еще несколько раз заполнить водой.

В июле "Ночлежка" открыла у метро "Обухово" новый приют для бездомных на 40 человек.

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