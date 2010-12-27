"Ночлежка" открыла у метро "Обухово" новый приют для бездомных на 40 человек

Открытие нового приюта обошлось Ночлежке в 7,95 млн рублей.

Ночлежка открыла Ночной приют для бездомных людей около метро "Обухово" (проспект Девятого января, около дома 8, за автобусной остановкой). Он будет работать круглый год с 20:00 до 8:00. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Каждую ночь в приюте смогут ночевать 40 человек. Также каждый человек получит горячий ужин, подзарядить телефон и обратиться к медику. Помимо этого, есть возможность помыться в душе, воспользоваться прачечной, где есть три стиральные машинки и одна сушильная. Однако, воду и канализацию проведут только к концу текущего года. Сейчас будет работать только биотуалет. За помощью постояльцы смогут обратиться к двум дежурным, которые будут в приюте всю ночь.

Открытие нового приюта обошлось Ночлежке в 7,95 млн рублей. Это деньги на изготовление самого здания, подключение к электросетям и будущее водоснабжение, покупку мебели и внутреннюю отделку помещения.

Расходы Ночлежки на ночлег одного посетителя круглогодичного Ночного приюта составят 229 рублей. В октябре благотворительная организация традиционно откроет сезонные Пункты обогрева на Васильевском острове и в Калининском районе.

В 2018 году благотворительная организация "Ночлежка" собирала старые телефоны для бездомных.

Фото: Ночлежка