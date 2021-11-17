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Новым ректором СПбГИКиТ стала Екатерина Сазонова
Сегодня, 15:36
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Новым ректором СПбГИКиТ стала Екатерина Сазонова

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Екатерина Сазонова является выпускницей экономического факультета СПбГКиТ.

Новым ректором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГКиТ) приказом Министерства культуры РФназначена Екатерина Сазонова, которая с мая 2023 года являлась временно исполняющей обязанности ректора вуза. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Екатерина Сазонова является выпускницей экономического факультета СПбГКиТ. По окончании вуза она работала на кафедре, получила степень кандидата экономических наук и звание доцента, с 2013 года занимала должность декана факультета дополнительного образования.

Ранее Путин поддержал инициативу ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея.

Фото: culture.gov.ru

Теги: спбгикит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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