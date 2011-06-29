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Скоростной поезд "Аврора" отправился в Петербург с рекордным числом пассажиров
Сегодня, 14:59
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Скоростной поезд "Аврора" отправился в Петербург с рекордным числом пассажиров

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Внутри состава находятся 1,5 тыс. человек, рейс внесут в Книгу рекордов РФ.

В Петербург 11 июня из Москвы прибудет скоростной поезд "Аврора" с рекордным числом пассажиров. Состав войдет в историю. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Внутри поезда находятся 1,5 тыс. человек, рейс внесут в Книгу рекордов РФ. Это достижение запишут в категорию "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". 

Обновленный состав запустили в конце 2024 года, он курсирует между двумя столицами. Поезда сформированы из двухэтажных вагонов, обычно они перевозили чуть более 1 тыс. пассажиров. 

Ранее мы сообщили о том, что семь маршрутов мультимодальных туристских перевозок запустят в Петербурге. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аврора, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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