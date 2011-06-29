Скоростной поезд "Аврора" отправился в Петербург с рекордным числом пассажиров

Внутри состава находятся 1,5 тыс. человек, рейс внесут в Книгу рекордов РФ.

В Петербург 11 июня из Москвы прибудет скоростной поезд "Аврора" с рекордным числом пассажиров. Состав войдет в историю. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Внутри поезда находятся 1,5 тыс. человек, рейс внесут в Книгу рекордов РФ. Это достижение запишут в категорию "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест".

Обновленный состав запустили в конце 2024 года, он курсирует между двумя столицами. Поезда сформированы из двухэтажных вагонов, обычно они перевозили чуть более 1 тыс. пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что семь маршрутов мультимодальных туристских перевозок запустят в Петербурге. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами.

Фото: Piter.TV