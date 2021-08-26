В Петербурге минувшая ночь стала самой теплой за 69 лет

Воздух прогрелся до +17,9 градусов.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой теплой для 12 сентября. Температура +17,9 градусов перекрыла рекорд 1955 года в +16,6 градусов, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Также температура суток в +20 градусов 11 сентября становится второй после 1932 года.

Атмосферный фронт завис над западом Ленинградской области, и заметного продвижения на восток у него нет. Местами осадки все же сегодня-завтра пройдут и в Санкт-Петербурге, но, скорее всего, они будут совсем небольшими. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Помимо этого, по словам специалиста, "на ближайшую неделю осадков практически нет".

Вчера ночью в Петербурге был побит температурный рекорд.

Фото: Piter.TV