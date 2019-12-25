Ночью 11 сентября в Петербурге был побит температурный рекорд

Перекрыто рекордное значение 2019 года +17 градусов.

Ночь 11 сентября с температурой +17,5 градусов стала самой теплой в Петербурге за весь ряд наблюдений для этого числа. Перекрыто рекордное значение 2019 года +17 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Также специалист отметил, что сутки 10 сентября оказались самыми теплыми в Северной столице. Среднесуточная температура воздуха +20,9 градусов вчера превысила рекорд 2019 года сразу на 0,7 градуса.

Атмосферный фронт подошел к нам, но продолжает упираться в антициклон, поэтому кратковременный дождь хотя и пройдет местами, но будет совершенно незначительный. Можно даже сказать, что будет без существенных осадков. Но дождя в Санкт-Петербурге не было уже восемь дней, поэтому пора бы и смочить территорию. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Сегодня в Петербурге ожидается до +21…+23 градусов.

Фото: Piter.TV