В Петербурге 11 сентября местами возможны небольшие дожди

Температура воздуха +21…+23 градуса.

Сегодня территорию Северной столицы краем своей облачной спирали заденет циклон, выходящий на запад Скандинавии. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди и продолжится понижением дневных температур. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 сентября в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)