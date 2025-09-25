На Пискаревском проспекте обновили водопроводную систему, которая обслуживает свыше 100 соцобъектов

Специалисты использовали современные отечественные материалы.

Завершена реконструкция водопровода на Пискаревском проспекте от Свердловской набережной до проспекта Маршала Тухачевского. В зоне сетей расположено свыше 100 социальных объектов, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Старый водопровод, построенный в 1970-х годах, заменен новой сетью. Работы позволят свести к минимуму потенциальную аварийность на сетях водоснабжения в Красногвардейском и Калининском районах.

Специалисты использовали современные отечественные материалы – трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом вместо традиционных труб из серого чугуна. Материал отличается высокой прочностью, коррозионной стойкостью и устойчивостью к низким температурам. Длились работы с 2023 года.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга