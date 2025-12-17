  1. Главная
Сегодня, 12:27
На проспекте Непокоренных реконструировали водопровод протяженностью 700 метров

Новая сеть снизит потенциальную аварийность и обеспечит жителей трех районов бесперебойным водоснабжением.

На проспекте Непокоренных завершена реконструкция водопровода протяженностью 700 метров и диаметром до 945 миллиметров. Его возвели в 1967 году, рассказали в петербургском комитете по энергетике. 

Новая сеть снизит потенциальную аварийность и обеспечит жителей трех районов бесперебойным водоснабжением. Кроме того, в зоне водопроводной сети находится свыше 100 объектов социальной инфраструктуры. 

Работы стартовали 2 года назад и осуществлялись преимущественно открытым способом. Метод был выбран как наиболее эффективный для скорейшего преодоления сложных грунтов. 

В целом в этом году в Северной столице обновят порядка 75 километров сетей водоснабжения. 

Ранее на Piter.TV: как роботы помогают устранять дефекты на трубопроводах в Петербурге. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

