На Морской набережной Санкт-Петербурга ликвидирована утечка холодной воды

В Петербурге прорвало водопровод.

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" ликвидировали утечку холодной воды на Морской набережной, временное отключение водоснабжения одного здания устранено, подтоплений не допущено. Источник: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Информация об утечке холодной воды на Морской набережной, 15, корпус 2 поступила на горячую линию предприятия. В ходе обследования выявлено технологическое нарушение на участке сети диаметром 150 мм, сообщили в "Водоканале". В 16:00 "вытекание локализовано".

Для локализации аварии дом № 15 был временно отключен от холодного водоснабжения. К 17:30 "водоснабжение здания будет восстановлено".

Фото: Водоканал