Специалисты начали реконструировать теплосети на Клинском проспекте

Специалисты компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" начали реализацию проекта по модернизации тепловой сети на Клинском проспекте, сообщает Комитет по энергетике. Работы затрагивают участок трассы длиной 672 метра, которая функционирует уже более полувека и успела зарекомендовать себя повышенным количеством неисправностей — за последнее время здесь было зафиксировано 45 повреждений.

В процессе реконструкции используются современные стальные трубы, защищённые теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и оборудованные системой оперативного дистанционного контроля, обеспечивающего постоянный мониторинг их состояния. Чтобы избежать неудобств для потребителей, на время проведения ремонтных работ установлена временная тепловая трасса.

Планируется завершить реконструкцию в третьем квартале 2027 года. Завершение работ обеспечит стабильное тепло- и горячее водоснабжение 17 зданий, среди которых 10 жилых домов, медицинское учреждение и детский объект.

Одновременно с этим специалисты ведут подготовку проектной документации по обновлению еще 15 километров тепловых магистралей в Адмиралтейском районе, разрабатывая 13 перспективных проектов.

