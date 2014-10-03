На Двинской улице началась реконструкция водопроводных сетей

Модернизация позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций и обеспечит надежное холодное водоснабжение жителям Кировского района, численность которых превышает 3000 человек.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начало масштабную реконструкцию водопровода протяженностью более километра, охватывая внутриквартальные сети диаметром от 100 до 500 миллиметров, расположенные между домами № 10 и 16 на Двинской улице.

Ремонт предусматривает замену старых коммуникаций современными полиэтиленовыми трубами, способными прослужить до ста лет благодаря стойкости к коррозии и холоду. Для дополнительной защиты новой системы применяются специальные защитные оболочки.

Модернизация позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций и обеспечит надежное холодное водоснабжение жителям Кировского района, численность которых превышает 3000 человек.

Кроме жилых домов, обновленные коммуникации свяжут два социальных учреждения. Завершить ремонтные работы планируется до окончания октября текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что первый в 2025 году выпуск кольчатых нерп состоялся на Ладожском озере.

Видео: Telegram / ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"