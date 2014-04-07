Зеленую зону в парке Екатерингоф ждет реконструкция

В парке планируется обустройство "памятного места в честь первой морской победы России в Северной войне под командованием Петра I", лаундж-зоны, зимний каток, детская площадка и спортивная площадка с тренажерами.

СПб ГКУ "Парк Екатерингоф" объявил конкурс на разработку проекта реконструкции исторической зеленой зоны в Кировском районе. Проект должен включать установку в парке малых архитектурных форм (беседки и арт-объекты) "по эскизам и на местах утраченных сооружений", информирует "Деловой Петербург". Начальная цена контракта составляет 49,7 млн рублей. Планируется восстановление таких сооружений, как Львиный и Мавританский павильоны, павильон "Ферма", Кофейный домик и другие.

Также в парке планируется обустройство "памятного места в честь первой морской победы России в Северной войне под командованием Петра I", лаундж-зоны, зимний каток, детская площадка и спортивная площадка с тренажерами. На берегу Екатерингофки будут установлены качели с видом на реку.

Кроме того, проект предусматривает ремонт практически всех сооружений парка, очистку его прудов и благоустройство территории. Разработка проекта должна быть завершена к концу декабря 2025 года.

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Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "Парк "Екатерингоф"