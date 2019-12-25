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Трубопровод на Ленской реконструируют на 5 месяцев раньше срока
Сегодня, 10:30
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Трубопровод на Ленской реконструируют на 5 месяцев раньше срока

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Теплосеть отремонтируют впервые за 40 лет.

Реконструкция трубопровода на пересечении улиц Ленской и Коммуны завершится на пять месяцев раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Протяженность участка составляет 80 метров. Специалисты меняют тепловую сеть диаметром 70 см. От работы магистрали зависит горячее водоснабжение и отопление в 65 зданиях, в том числе 7 детских учреждениях и 5 школах. В общей сложности в 47 жилых домов проживают 24 тыс. человек. 

Капитальный ремонт теплосети проводят впервые за 40 лет эксплуатации. За 4 года из-за высокого износа ее ремонтировали 4 раза. 
 
Работы планируют завершить в мае 2021 года вместо октября. 

Ранее ТЭК опубликовал график отключений горячей воды летом в Петербурге. В некоторых районах сроки отключения горячего водоснабжения сократили. 

Фото: пресс-служба "ТЭК СПб" 

Теги: реконструкция, теплосеть, трубопровод
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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