Трубопровод на Ленской реконструируют на 5 месяцев раньше срока

Теплосеть отремонтируют впервые за 40 лет.

Реконструкция трубопровода на пересечении улиц Ленской и Коммуны завершится на пять месяцев раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Протяженность участка составляет 80 метров. Специалисты меняют тепловую сеть диаметром 70 см. От работы магистрали зависит горячее водоснабжение и отопление в 65 зданиях, в том числе 7 детских учреждениях и 5 школах. В общей сложности в 47 жилых домов проживают 24 тыс. человек.

Капитальный ремонт теплосети проводят впервые за 40 лет эксплуатации. За 4 года из-за высокого износа ее ремонтировали 4 раза.



Работы планируют завершить в мае 2021 года вместо октября.

Ранее ТЭК опубликовал график отключений горячей воды летом в Петербурге. В некоторых районах сроки отключения горячего водоснабжения сократили.

Фото: пресс-служба "ТЭК СПб"