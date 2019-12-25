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Теплосеть в Кронштадте реконструировали на 5 месяцев раньше срока
Сегодня, 10:08
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Теплосеть в Кронштадте реконструировали на 5 месяцев раньше срока

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Сеть обеспечивает теплом 7 жилых домов.

Работы на теплосети в Кронштадте завершили на 5 месяцев раньше установленного срока. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".

Совместно с подрядной организацией ООО "Велес" были заменены 760 метров внутриквартальных тепловых сетей к домам по Кронштадтскому шоссе. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение для 3500 человек. 

Теплосеть не ремонтировали 30 лет, она была в критическом состоянии. За последние 5 лет на ней выявили 34 дефекта. 
 
Работы начались в марте 2021-го года. На данный момент восстанавливается благоустройство участка, на это потребуется около месяца. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта. 

Фото: пресс-служба "ТЭК СПб"

Теги: реконструкция, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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