Теплосеть в Кронштадте реконструировали на 5 месяцев раньше срока

Сеть обеспечивает теплом 7 жилых домов.

Работы на теплосети в Кронштадте завершили на 5 месяцев раньше установленного срока. Об этом сообщила пресс-служба "ТЭК СПб".

Совместно с подрядной организацией ООО "Велес" были заменены 760 метров внутриквартальных тепловых сетей к домам по Кронштадтскому шоссе. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение для 3500 человек.

Теплосеть не ремонтировали 30 лет, она была в критическом состоянии. За последние 5 лет на ней выявили 34 дефекта.



Работы начались в марте 2021-го года. На данный момент восстанавливается благоустройство участка, на это потребуется около месяца.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минобороны выделит средства на реставрацию двух фортов Кронштадта.

Фото: пресс-служба "ТЭК СПб"